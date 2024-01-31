“خبر حلو قبل رمضان افرحوا وزقططوا يابتوع المعاشات”.. زيادة المعاشات تكافل وكرامة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024.. هي دي الاخبار ولابلاش!!
زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة رمضان 2024
هناك الكثير من المواطنين أصحاب معاشات تكافل وكرامة يبحثون عن الزيادة المقررة خلال شهر فبراير بمناسبة شهر رمضان الكريم 2024، ويتساءلون هل يوجد إمكانية لتحسين مستوى المعاش في هذا الشهر ليحسنوا من مستوى معيشتهم، لأن برنامج معاش تكافل وكرامة هدفه الرئيسي مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا بجانب العمالة غير منتظمة بهدف إعانتهم على المعيشة في ظل غلاء الأسعار في الظروف الراهنة.
زيادة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة
هناك إعلان قد صدر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة المعاشات بمناسبة شهر رمضان 2024 وهو شهر فبراير الجاري، وهذا الإعلان ينص على زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وقد تأتي هذه الزيادة لكي تخفف الدولة على المواطن أعباء المعيشة خلال شهر رمضان، ومكن للمستفيدين القيام بالاستعلام عن المعاش بكل سهولة والخطوات واضحة ومبسطة من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني باستخدام رقم الهوية الوطنية.
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
يمكن الآن لكل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معرفة كيفية الاستعلام عن المعاش الخاص بهم، عن طريق ما يلي:
- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- اضغط على الاستعلام عن النتيجة الموجودة في أعلى الصفحة.
- أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.
- اضغط على استعلام لكي تتأكد من حالة المعاش سواء كان موقوفًا أو متجمدًا.
الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة
توجد بعض الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي والواجب استيفائها للاستفادة بمعاش تكافل وكرامة، وهي كالآتي:
- تقديم صورة بطاقة سارية وشهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
- وثائق زواج أو طلاق أو وفاة.
- إيصال استهلاك الكهرباء.
- تقديم مستندات تؤكد عدم استلام أي دعم من الجمعيات الأهلية.
- يجب أن يكون المواطن من كبار السن أو يعاني من إعاقة تمنعه من العمل.
- إثبات شهادة قومسيون طبي رسمية يوجد بها درجة الإعاقة.