ياولاد المحاظيظ الفلوس هتلعب لعب في ايديكوا.. اعرف بسرعة من هم الفئات الذي يحق لهم صرف معاشين مع بعض.. شوف انت منهم ولا لا بسرعة!!

أكدت الحكومة المصرية أنه يمكن للمواطن أن يجمع بين معاشين معًا وأن هذا الأمر يمكن أن يحدث، لكن يتم ذلك في حالات معينة، والجدير بالذكر أن المواطن الذي يحصل على المعاش كل شهر يساعده في أحسن مستوى المعيشة في ظل غلاء الأسعار، فالحالة الاقتصادية للبلاد خلال هذا الوقت أصبحت في تدهور والمواطن لا يقدر على العيش، لذلك تدعم الحكومة المصرية الأسر محدودة الدخل والعمالة الغير منتظمة وتقدم لهم مساعدات مالية بصرف المعاش.

كيفية الحصول على معاشين

هناك بعض الحالات التي أوضحتها الحكومة المصرية وهي من حقها أن تحصل على معاشين في وقت واحد، فالحكومة تهدف دائمًا إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ومساعدته على أن يعيش حياة كريمة، ومواجهة كل الصعاب التي يمر بها، هذه الحالات كالآتي:

الزوجة الأرملة تحصل على معاش زوجها المتوفى، والحصول أيضًا على معاشها الخاص بها أو راتبها.

الأبناء الأيتام الذين يتوفى والديهما من حقهم أن يحصلوا على معاش الأب والأم معًا.

المرأة الأرملة يمكنها الحصول على معاش زوجها المتوفى، وحصولها أيضًا على معاش والدها المتوفى.

الموظف إذا توفى قد يحصل أهل المتوفي على كل مصاريف الدفن الخاصة به مع كل مستحقاته من الحكومة.

تعرف على موعد صرف المعاش

تقوم الحكومة بتقديم كل الأمور التي تيسر على المواطن كيفية الحصول على المعاش عن طريق البريد أو الماكينات، فيمكنك الآن معرفة موعد صرف المعاش وكل تفاصيله من خلال الآتي: