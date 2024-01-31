استقبل اقوي ترددات قناة طيور الجنة للاطفال

مع بداية العام الجديد، أعلنت قناة طيور الجنة عن ترددها الجديد 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة مشاهدة للأطفال من جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال باللغة العربية، كما تقدم الرسوم المتحركة والأغاني والبرامج التعليمية، وتحظى بشعبية كبيرة بين أولياء الأمور والأطفال، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وآمن وتعليمي للأطفال، بما يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة، ويساعدهم على التعلم بطريقة ممتعة ومثيرة للاهتمام.

قناة طيور الجنة

تعد طيور الجنة من القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة في هذا المجال، وذلك بفضل محتواها المتميز الذي يخاطب عقل ووجدان الأطفال، ويساعدهم على النمو والتطور بشكل سليم وتتميز القناة ببرامجها ومسلسلاتها المتنوعة التي تخاطب جميع الأعمار، حيث تقدم برامج تعليمية ترفيهية للأطفال الصغار، وبرامج دينية واجتماعية للأطفال والكبار وتحرص القناة على تقديم محتوى إعلامي متميز يراعي القيم والمبادئ الإسلامية، حيث تحرص على عدم عرض أي مشاهد أو أغاني تخالف تعاليم الدين الإسلامي ولقد استطاعت القناة أن تسهم في تنمية وعي الأطفال وإثراء ثقافتهم، كما ساعدتها على اكتساب العديد من الجوائز والتكريمات على مستوى العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات

التردد: ١١٣١٠.

معامل التصحيح: ¾.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد عرب سات