أعرف التفاصيل.. شهادة البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 22‎%‎

يرغب الأشخاص في معرفة جميع ما يخص شهادة البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 22‎%‎ فعقب إعلان البنك الأهلي المصري، يوم الأحد الموافق من 2 أبريل 2023، عن طرحه لشهادات ادخارية، المدة الخاصة بها ثلاث سنوات، وذلك بعائد يبلغ حتى 22%، ويتم صرف العائد كل شهر، أو فائدة تبلغ حتى 19%، يتم صرفها كذلك كل شهر، وجاء هذا بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة لما يقرب من حوالي 200 نقطة، إذ بدأ المواطنين في البحث بمحركات جوجل بشأن الطرق الخاصة بشراء تلك الشهادات، ومن ثم استثمار أموالهم بها.

شهادة البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 22‎%‎

إنه على حسب البنك الأهلي، أول شهادة، تكوت ثابتة حتى 3 أعوام، وذلك بسعر 19%؜ في العام، ويتم صرف العائد كل شهر، ومن المفترض أن تكون الشهادة الخاصة بالبنك الأهلي الجديدة متوفرة بجميع فروع البنك، وكافة القنوات الإلكترونية المتعلقة بالبنك، كذلك أنه تبعًا للبنك الأهلي، فإن شهادة البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 22‎%‎ ، تكون متناقضة، وهي حتى ثلاث سنوات، بسعر ٢٢٪ للسنة الأولى، و18٪ للعام الثاني، و16٪ للعام الثالث، وئام صرف العائد بشكل شهري.

طرق شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة

من الممكن لجميع المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الشهادات الحديدة الخاصة بالبنك الأهلي المصري، أن يقوموا بشرائها بكل سهولة، بواسطة الاماكن التالية: