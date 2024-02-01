رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة عبر “inscription.aadl.dz”

تم طرح التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر عن طريق الموقع الخاص بها والذي تم انشائه من قبل الحكومة الجزائرية مع وزارة السكن والعمران والمدينة، وفي الوقت الحالي تستعد الجهات المختصة لكي يتم تسليم الوحدات السكنية عدل 1 وعدل 2، ويمكن لأي مواطن الآن التسجيل في عدل 3.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالاعلان عن إطلاق حملة التسجيل في سكنات عدل 3، ويمكنك إتمام عملية التسجيل عن طريق الموقع الرسمي لوكالة عدل الوطنية الذي تم إطلاقه لهذه الخدمة، دون أن تضطر إلى الذهاب لأي منشأة حكومية أو زيارة أي فرع من فروع مكتب وزارة السكن الموجودة في كل مكان داخل الولايات الجزائرية، ولكن لكي تتمكن من الحصول على الوحدة التي ترغب بها يجب عليك إتباع الخطوات المطلوبة داخل الموقع، مع توفير كافة المستندات والأوراق اللازمة.

شروط التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 2024

لكي تتمكن من الحصول على وحدة سكنية في مشروع عدل 3 في الولايات الجزائرية، كل ما عليك هو أخذ الشروط التالية في الاعتبار وتنفيذها: