” الناجح يرفع أيده “.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. اعرف نتيجتك الآن !

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة، حيث قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظة بنسبة نجاح 80.87 %، بالإضافة إلى نتائج القسم المهني، وبلغت نسبة النجاح بها 96.85 %، ونتائج مدارس الصم والبكم بنسبة نجاح 100 ومدارس المكفوفين بنسبة نجاح 92.59 %.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

تمثل نتيجة الشهادة الإعدادية أهمية كبرى بالنسبة لجميع الأفراد نظرًا لأنها هي التي تحدد طبيعة الدراسة للطلاب في المرحلة القادمة سواء الثانوي العام أو المهني، وقام اللواء أحمد راشد باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، فأصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لتعليم محافظة وعليك باتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى المواقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لتعليم الجيزة.

قم باختيار أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

قم بالنقر على عرض النتيجة لتظهر النتيجة مباشرة.

ووضح اللواء أحمد راشد أنه حصل مركز الهرم على أعلى نسبة نجاح ويليه الدقي، العجوزة، ستة أكتوبر، الشيخ زايد، لأعلى نسب النجاح في الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة للصف الدراسي الأول 2024، فالمجموع الكلي للشهادة الإعدادية يكون 140 درجة للفصل الدراسي الواحد، ويتم توزيع درجات المواد كالتالي: