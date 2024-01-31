“natiga4dk.net” رابط اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الاول نتيجة نت

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قبل قليل، عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية في المحافظة. وقد أظهرت النتائج نسبة نجاح تبلغ 83.6%، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا للامتحان 104000، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبًا وطالبة. وتم تسجيل عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين حصلوا على نسبة 50% أو أكثر، وبلغ هذا العدد 86490 طالبًا وطالبة. يجدر بالذكر أن الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، كان حاضرا أثناء الإعلان عن النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الاسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك للطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول.

رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية الإسكندرية

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية نوضح لكم خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية، يجب الدخول هذا الرابط او عبر موقع نتيجة نت

اختيار المحافظة “الإسكندرية”.

اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة.

اختيار المدرسة المقيد بها الطالب أو الطالبة.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على “إظهار النتيجة”.

يحق للطلاب المتضررين من نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الاسكندرية تقديم التظلمات اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً. تبدأ إجراءات التظلم بتقديم الطالب أو ولي أمره طلبًا للتظلم إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب، مرفقًا به صورة من النتيجة الأصلية وصورة من كراسة الإجابة. يتم فحص طلب التظلم من قبل لجنة مشكلة من معلمين متخصصين في المواد الدراسية التي تم التظلم منها، وتقوم اللجنة بمراجعة كراسة الإجابة وتقدير الدرجات مرة أخرى. في حالة ثبوت وجود خطأ في تقدير درجات الطالب، يتم تعديل النتيجة وفقًا للتقدير الجديد.