تردد قناة وناسة 2024 لولو للأطفال للمنوعات الغنائية والأناشيد على النايل سات والعرب سات

تردد قناة وناسة 2024 الفضائية على النايل سات، تعتبر قناة وناسة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، فهي تقوم على جذب العديد من الأطفال من خلال تقديم الكثير من الأفلام الكرتونية، التي يفضلها الكبار والصغار كما أنها تقوم بعرض أغاني الأطفال على مدار اليوم، وتقوم أيضًا بعرض محتواها باللغة العربية، وكثير من الأسر يبحثون دائمًا عن تردد قناة وناسه للأطفال وسوف نكون بتوضيح ترددات قناة وناسة من خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2024

يعتبر قناة وناسة من القنوات المفضلة لدى جميع الأطفال لأنها تقدم محتواها باللغة العربية من أجل الحفاظ على عادات المجتمع ويمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات وذلك من خلال المعلومات التالية:

تردد قناة وناسة: 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكننا ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد قناة وناسة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة

هناك عدة خطوات يجب إتباعها لضبط قناة وناسة وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

يجب الدخول من خلال جهاز التحكم على جهاز الاستقبال.

قم بالنقر على خانة الاختيارات .

قم بالضغط على القمر الصناعي النايل سات.

قم بالضغط على التثبيت اليدوي.

قم بإدخال الترددات الخاصة بالقناة معامل الترميز والاستقطاب.

قم بالنقر على خانة موافق وسوف تظهر القناة في قائمة القنوات.

قم باختيار كلمة حفظ ليتم حفظ القناة.

مميزات قناة وناسه 2024

هناك عدة مميزات تتميز بها قناة وناسه للأطفال عن غيرها من القنوات وهذه المميزات تتمثل في النقاط التالية: