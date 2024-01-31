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زيادة 100000 دينار.. وزارة المالية توضح كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الأخيرة لشهر فبراير 2024
يمكنك الآن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق بعد أن تم الإعلان عن زيادة مؤخراً قيمتها 100 ألف دينار عراقي كحد أدنى على الرواتب الأساسية، وسوف يتم طرحها من قبل وزارة المالية العراقية لكافة المواطنين المتقاعدين عن العمل، سواء كانوا متقاعدين منذ عدة سنوات أو من وقت قصير، وكل متقاعد سوف يحصل على زيادة معينة حسب الوظيفة التي كان يعمل بها.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق
تم طرح طريقة مميزة للغاية تتيح لك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، دون أن تضطر للذهاب إلى أي مكان، وها هي طريقة الاستعلام كالآتي:
- في البداية يجب أن تقوم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بها.
- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم الهاتف، ولكن تأكد من كتابتها بعناية شديدة.
- قم بالضغط على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- سوف يتم طلب كتابة بعض البيانات الخاصة بالمستعلم، قم بكتابتها بشكل صحيح.
- هنا سوف يتم عرض صفحة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالرواتب الجديدة للمتقاعدين في العراق.
شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين في العراق
لكي يتم توفير الزيادة التي تم توفيرها من قبل وزارة المالية في العراق، يجب أن يتم توافر الشروط اللازمة والتي تتلخص في السطور التالية:
- يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل دولة العراق بشكل مستمر.
- يتم صرف الزيادة على المعاش لكافة المتقاعدين الأقل من سن 60 عام.
- يشترط أن يكون المتقاعد يحصل على راتب أقل من مليون دينار عراقي.
- مع العلم أن كافة المتقاعدين التي تنطبق عليهم الشروط السابقة، سوف يحصلون على زيادة تصل إلى 100,000 دينار عراقي على الرواتب الأساسية.