طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة الهشة وأهم مقادير الوصفة

طريقة عمل كيكة الشوكولاته نتابعها معكم في التقرير التالي، حيث تعتبر كيكة الشوكولاتة من ألذ وأحب وأشهر الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار في الوطن العربي، حيث يطلق عليها جاتوه شاتوه، وسوف نوضح لكم وصفات مختلفة تشمل مكونات أساسية للكيك الشهي، بالإضافة إلى المكونات الجانبية لكي تزين الكيك بصوص الشوكولاته، والجدير بالذكر الأطفال يعشقون وصفات الكيكة البسيطة السهلة، وسوف نوضح ذلك في هذا المقال بالتفصيل للتوضيح تابعونا.

يمكن عمل كيكة الشكولاتة من خلال المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من بيكنج باودر مع كيس فانيليا.

سوف نوضح طريقة عمل كيكة الشوكولاته من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضعي في الخلاط الزيت مع السكر والحليب وبودرة الكاكاو وقومي بضربهم جيدًا.

بعد ضرب المكونات قومي بنقص منها مقدار كوب ثم اتركيه في الثلاجة لكي يتماسك.

بعد ذلك قومى بوضع البيض والفانيليا على الخليط المتبقي من الحليب والزيت والكاكاو الموجود داخل الخلاط.

بعد ذلك أضرب هذا الخليط جيًدا لكي يتجانس مع بعضهم البعض لأنه جزء أساسي في خطوات عمل كيكه الشيكولاته.

أحضري وعاء يوجد بداخله البيكنج بودر وذرة الملح والدقيق ثم ضعي فوقهم الخليط الموجود داخل الخلاط.

بعد كل ذلك قومي بتقليب الخليط لكي يتجانس مع بعضهم البعض لكي تحصلي على قوام الكيك المطلوب.

بعد الإنتهاء من هذة الخطوات ضعي هذه المكونات في صينية يوجد بها ورق زبدة أو مدهونة بالزيت والدقيق.

عند الإنتهاء من هذة الخطوة قومي بإدخالها إلى الفرن على درجة حرارة 180 ثم اتركيها لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة وعند الإنتهاء من التسوية قومي بإخراجها.