استعلم الآن.. المالية تعلن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 كحد أدنى 100000 ألف دينار| احسب الزيادة عندك

تم الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 كحد أدنى 100000 ألف من قبل وزارة المالية العراقية، وهذه الزيادة سوف يتم توفيرها لكافة المواطنين المتقاعدين تحت الشروط والضوابط التي تم وضعها من قبل الجهات المختصة، وهذه الزيادة سوف يتم توفيرها للأشخاص الذين يحصلون على راتب أقل من مليون دينار عراقي أو أقل.

زيادة رواتب المتقاعدين 2024 كحد أدنى 100000 الف

وزارة المالية العراقية أكدت على أنه سوف يتم توفير زيادة رواتب المتقاعدين في جميع أنحاء محافظات العراق، وتم تخصيص هذه الزيادة لكافة الأشخاص الذين يحصلون على مليون دينار عراقي، نظرًا لأن الحكومة والجهات المختصة تهتم بأن يتم توفير كافة الخدمات التي تتيح للمواطن عيش حياة كريمة، لكي يستطيع توفير كل ما يحتاج إليه عائلته وخصوصًا تحت الظروف الحالية التي تشهدها البلد والدول العربية والأجنبية، مع العلم أنه تم الإعلان عن زيادة معينة لكل مجال حيث أن المتقاعدين الذين كانوا يعملون في مجال الهندسة سوف يحصلون على زيادة معينة وهكذا.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

مما لا شك فيه أنه هناك العديد من المتقاعدين في العراق يرغبون في الاستعلام عن الزيادة التي تم طرحها من قبل الوزارة، وها هي طريق الاستعلام تتلخص في السطور التالية: