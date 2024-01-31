طريقة عمل الكنافة بالمانجو بالخطوات أشهى الحلويات بمقادير بسيطة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو نتابعها في التقرير التالي، حيث تعد الكنافة بالمانجو من أجمل الحلويات الباردة التي تقدم في المناسبات المختلفة وأعياد الميلاد وبصفة خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتتميز بطعمها اللذيذ وشكلها الرائع المميز، لذا يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على طريقة عمل الكنافة بالمانجو بكل احترافية.

مقادير تحضير الكنافة بالمانجو

يمكن عمل الكنافة بالمانجو بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات غير مكلفة، وذلك من خلال تحضير المكونات التالية وهي:

مانجو قطع.

نصف كيلو من الكنافة.

1 كوب من كريمة الخفق.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

باكت جيلي مانجو.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

في البداية ضعي الكنافة في الفريزر لمدة يوم كامل، ثم اخرجيها.

قومي بفرك الكنافة جيدًا حتى تصبح قطع صغيرة.

ضعي وعاء على النار وأضيفي بداخله السمن، ثم قومي بإضافة الكنافة.

قومي بتحمير الكنافة مثل الشعرية حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

ارفعي الكنافة من على النار، واتركيها قليلًا حتى تهدأ.

قومي بخفق الكريمة جيدًا.

في صينية مناسبة، أو في كاسات زجاجية قومي بوضع طبقة من الكنافة ورشي الشربات أو عصير المانجو، ثم قومي بوضع الكريمة وقطع المانجو.

ثم ضعي طبقة كنافة أخرى، وطبقة كريمة وقطع المانجو.

ثم ضعي جيلي المانجو فوق قطع المانجو.

أدخلي الكنافة بالمانجو الثلاجة حتى تتماسك مدة لا تقل عن 60 دقيقة.

أخرجي الكنافة بالمانجو من الثلاجة وقدميها.

طريقة عمل شربات الكنافة

الشربات هو سائل سكري تسقى به الكنافة، وهو من أهم العناصر الرئيسية في صنع الكنافة: