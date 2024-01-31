“أورخان يقف أمام عثمان”مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمة كاملة عبر موقع قصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146، يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مسلسل المؤسس عثمان الذي حقق أعلى نسب مشاهدة، بسبب الأحداث المشوقة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن الحلقة 146 مسلسل قيامة عثمان وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية …..

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدن خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل قيامة عثمان الحلثة 146 والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث أبرزها المواجهة القوية التي يقف فيها أروخان أمام عثمان ويكشف عن وجهه الحقيقي، ويتساءل عدد كبير عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 والذي من المقرر أن يتم عرضه على قناة ATV التركية يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم أيضاً متايعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 1 فبراير المقبل، في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية.

تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

كما يمكنكم تحديث تردد قناة ATV التركية والاستمتاع بما تقدمه القناة من أعمال درامية ومسلسلات من خلال ادخال التردد التالي:

التردد: 10769.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم أيضاً استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على التردد التالي: