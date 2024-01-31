nid-moi.gov.iq حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024.. إليك رابط الاستمارة وشروط الحجز

حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يمكنكم حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية وذلك بدون دفع أي رسوم، ومن ثم استلامها في الموعد المقرر بعد استكمال الإجراءات، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة الحجز بالخطوات :

الدخول الى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية والانتقال الى خدمة الحجز الإلكتروني عبر الضغط هنا.

بعد تسجيل الدخول، قم بالضغط على بطاقة هوية وطنية.

سيظهر لك رابط استمارة الحجز، قم بالضغط على كلمة “تنزيل”.

سيتم تحميل الاستمارة على جهازك بصيغة PDF.

استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة

بعد تنزيل استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة سيكون عليك تعبئتها بدقة للتوجه بها في الموعد المحدد واستخراج البطاقة في أسرع وقت، ونستعرض لكم الآن البيانات المطلوبة في الاستمارة :

الاسم رباعي.

الجنس ذكر أم أنثى.

تاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

الرقم الوطني.

معلومات الاتصال رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.

ثم توقيع صاحب الاستمارة عليها.