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nid-moi.gov.iq حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024.. إليك رابط الاستمارة وشروط الحجز

حجز البطاقة الوطنية الموحدة

Mahmoudمنذ ساعتين
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حجز البطاقة الوطنية الموحدة
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 11 عامًا.
  • أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.
  • التقدم فقط من خلال وزارة الداخلية.
  • الحجز قبل مدة لا تقل عن 3 أيام من تاريخ المراجعة.
  • أن يكون المتقدم مسجل بالفعل في مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
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Mahmoudمنذ ساعتين
0

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