لا تحرم أطفالك منها وثبت لهم تردد قناة ماجد للأطفال المفتوحة بآخر تحديث (يناير 2024) على عرب سات ونايل سات

يظهر اهتمام كبير من قبل العديد من الأسر في البحث عن التردد الجديد لقناة ماجد كيدز، يأتي هذا الاهتمام نتيجة للمحتوى المميز الذي تقدمه قناة ماجد، حيث تركز على توجيه الأطفال نحو السلوكيات الحسنة وتعليم القيم الأخلاقية، بالإضافة إلى ذلك، يحب الأطفال الجانب الترفيهي للقناة من خلال مجموعة متنوعة من برامج الكرتون.

تردد قناة ماجد الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تحرص إدارة قناة ماجد الفضائية على تحديث تردد القناة الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك بهدف تقديم البث بجودة عالية، كما يهدف تحديث التردد أيضاً إلى تجنب أي انقطاعات أو تشويش في البث، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بوقتهم مع شاشة قناة ماجد، وإليكم التفاصيل التقنية لتردد القناة.

تردد قناة Majid kids tv على النايل سات.

تردد القناة: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة Majid kids tv على عرب سات.

تردد القناة: 11804

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

الاستقطاب: أفقي

تجدر الإشارة إلى أن قناة ماجد كيدز تبث بجودة عالية الدقة، ولكن يمكن للمشاهدين استقبالها والاستمتاع بعروضها المشوقة حتى على أجهزة التلفزيون وأجهزة الاستقبال العادية، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون (Majid kids).

البرامج المعروضة على شاشة ماجد كيدز

تقدم قناة ماجد كيدز مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون والإنمي التي نالت إعجاب الصغار والكبار على حد سواء، وتشمل هذه البرامج: