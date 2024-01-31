برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 وخطوات استخراج النتائج

تم الإعلان منذ قليل عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وجاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء بعد اعتمادها من قبل المحافظ اللواء محمد الشريف وكشفت عن نسبة نجاح تجاوزت 83.6%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

تقدم للامتحانات أكثر من 104,000 طالب وطالبة، وشهدت الحضور الفعلي لأكثر من 103,420 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الطلاب الذين حصلوا على نسبة 50% فأكثر أكثر من 86,490 طالبًا وطالبة، وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن النتائج متاحة الآن على الموقع الرسمي، حيث يمكن للطلاب الاطلاع عليها بسهولة من خلال إدخال رقم الجلوس.

رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

من المقرر أن تتبع باقي المحافظات في الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بشكل تدريجي، حيث سيتم الكشف عنها بالأسماء وأرقام الجلوس بعد اكتمال عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، ويشير الدكتور عربي أبوزيد إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية باستخدام رقم الجلوس والاسم 2024 عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.

أو قم بزيارة موقع نتيجة نت الإسكندرية مباشرة.

اختيار المرحلة التعليمية المرغوبة للاستعلام.

اختيار الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

الضغط على كلمة “استعلام” للحصول على النتيجة.

درجات الصف الثالث الإعدادي

تشير درجات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول إلى تقديرات الطلاب في مواد مختلفة وهي كما يلي: