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قدم الآن.. مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية douane.gov.dz إليك الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم
مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية
مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية، مؤخرًا تم الإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف الجمارك بالجزائر، وهي الفرصة التي كان ينتظرها الكثيرون في ظل قلة الطلب من المؤسسات العامة والخاصة لموظفين جدد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم الدول العربية، واليوم سنستعرض لكم في هذا المقال الوظائف المطلوبة وشروط التقديم.
مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية
يسعى الكثيرون الى التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية، والتي تم فتح باب التقدم اليها منذ أيام قليلة، وقد وضعت الهيئة شروط للإلتحاق بالرتب المطلوبة، وحددت عدد المناصب وأماكن التوظيف لكل وظيفة، والوظائف التي صدرت بالإعلان هي كاتب مديرية رئيسي، وتقني لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، وطبيب عام وممرض في الصحة العمومية.
الأوراق المطلوبة للتقديم بمسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية
عند التقديم الى مسابقة الجمارك التي تم فتح باب التقدم اليها مؤخرًا، فعلى الراغب بالتقديم أن يجهز الأوراق اللازمة والتي وضحتها الجهة المسئولة لإرفاقها مع الطلب، والأوراق المطلوبة هي :
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية، مع تقديم الأصل للإطلاع.
- صورة من المؤهلات التعليمية.
- تقديم نموذج طلب بخط اليد.
- استمارة التقديم بعد طباعتها من الموقع وتعبئتها بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة.
- إيصال دفع الرسوم المعلن عنها للتقديم بالمسابقة.
- شهادات العمل والخبرات السابقة.
- بعض الوظائف تتطلب شروط وأوراق إضافية عند التقديم.
كيفية التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية
التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف بالجزائر مفتوح على مدار خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان عن المسابقة، ويتم التقديم عبر التوجه الى مقر المديرية العامة للجمارك وتقديم استمارة الطلب مع إرفاق المستندات والأوراق اللازمة، يتم النظر في جميع الطلبات المقدمة ثم اختيار من تنطبق عليه المواصفات والشروط المطلوبة.