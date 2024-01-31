قدم الآن.. مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية douane.gov.dz إليك الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية

يسعى الكثيرون الى التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية، والتي تم فتح باب التقدم اليها منذ أيام قليلة، وقد وضعت الهيئة شروط للإلتحاق بالرتب المطلوبة، وحددت عدد المناصب وأماكن التوظيف لكل وظيفة، والوظائف التي صدرت بالإعلان هي كاتب مديرية رئيسي، وتقني لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، وطبيب عام وممرض في الصحة العمومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية

عند التقديم الى مسابقة الجمارك التي تم فتح باب التقدم اليها مؤخرًا، فعلى الراغب بالتقديم أن يجهز الأوراق اللازمة والتي وضحتها الجهة المسئولة لإرفاقها مع الطلب، والأوراق المطلوبة هي :

صورة من بطاقة الهوية الوطنية، مع تقديم الأصل للإطلاع.

صورة من المؤهلات التعليمية.

تقديم نموذج طلب بخط اليد.

استمارة التقديم بعد طباعتها من الموقع وتعبئتها بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة.

إيصال دفع الرسوم المعلن عنها للتقديم بالمسابقة.

شهادات العمل والخبرات السابقة.

بعض الوظائف تتطلب شروط وأوراق إضافية عند التقديم.

كيفية التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف الجزائرية