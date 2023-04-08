تعرف على تردد قناة السعيدة 2023 وخطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023
انتشر البحث من جانب الأشخاص عن تردد قناة السعيدة 2023 ، حيث أن هذه القناة تكون الناقل الحصري لمسابقة طائر السعيدة المعروفة على نطاق واسع للغاية بالعالم، فقد نالت على إعجاب عدد ضخم من الجمهور، لهذا يتم البحث عن التردد الخاص بالقناة التي تعرض هذا البرنامج، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تقوم ببث عدة برامج مختلفة أخرى من ضمنها القناة برنامج فرسان الميدان، وكذلك البرنامج الذي يدعى بصدى الأسبوع، الذي يتم بثه بشكل أسبوعي في يوم الجمعة، هذا بجانب أن تلك القناة تقوم ببث البرنامج الذي يدعى في عمق الحدث، وذلك بواسطة الإعلامي محمد العامري، وغيرهم من البرامج الأخرى، لذا يتم البحث عن التردد باستمرار لهذه القناة.
تردد قناة السعيدة 2023
للتعرف على ترد قناة السعيدة 2023 ، لا بد من كتابة البيانات الآتية، ومن ثم الاستمتاع بأفضل مشاهدة لبرنامج طائر السعيدة الذي يتم بثه على شاشة تلك القناة:
- مالك القناة: حامد الشمري.
- النايل سات: 11098
- المقر الرسمي: صنعاء، اليمن
مسابقة طائر السعيدة على قناة السعيدة
لتقوم بالاشتراك بالمسابقة المعروفة طائر السعيدة، عليك السير على سلسلة من النقاط التالية، وهي:
- اذهب إلى رابط مسابقة طائر السعيدة.
- قم بتسجيل دخولك، من خلال تدوين رقم هاتفك، واسمك.
- عليك بعد ذلك تدوين اسم منطقتك التي تسكن بها.
- بعد ذلك عليك أن تنقر على زر “الاشتراك”، ومن ثم لا بد أن تقوم بالإجابة على السؤال الذي تم طرحه أمامك من البرنامج.
- عليك النقر كليك على زر “إرسال”.