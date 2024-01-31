ظهرت رسمياً.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الاسكندرية عبر بوابة التعليم الأساسي
يترقب طلاب وطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الإسكندرية أن تقوم وزارة التربية والتعليم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الاسكندرية لذلك من خلال السطور التالية في هذا التقرير سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الأول من خلال بوابة التعليم الأساسي.
نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول على بوابة التعليم الأساسي وعلى الموقع الخاص بالمديرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية وكذلك على الموقع الخاص بالمحافظة مشيرة إلى أنه يستطيع الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة من خلال الدخول على هذه المواقع الرسمية وإدخال البيانات المطلوبة دون الحاجة للذهاب إلى المقر المدرسي، ومن خلال ما يلي سوف نتعرف على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية وخطوات استخراج النتائج.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة الاسكندرية
أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الاسكندرية الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:
- قم بالذهاب مباشرة إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- بعد ذلك يقوم الطالب أو ولي إمرة اختيار خانة نتائج الشهادة الإعدادية.
- يختار الطالب الفصل الدراسي الأول.
- يدخل الطالب الرقم القومي الخاص به في المكان المحدد لذلك.
- في النهاية ينقر الطالب على إظهار النتيجة حيث تظهر النتيجة الخاصة به في حاله اعتمادها بشكل رسمي.