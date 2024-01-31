استعدوا للزيادة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات القادمة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي| مصطفى بكري يوضح

قام الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار قرار زيادة مرتبات ومعاشات المواطنبن وذلك من أجل مساعدتهم أمام غلاء المعيشة الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية ويرغب العديد من المواطنين معرفة موعد صرف هذه الزيادة، لذلك من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم مزيد من التفاصيل عن هذه الزيادة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة المرتبات والمعاشات

قام الإعلامي مصطفى بكري من خلال البرنامج الخاص به الذي يقدمه على قناة صدى البلد بالإعلان عن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بزيادة المرتبات والمعاشات وذلك من أجل مواكبة ارتفاع الأسعار في العديد من السلع الغذائية الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم هذه الفترة.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

يتساءل الكثير من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات عن موعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الفترة السابقة، حيث أوضح الاعلامي مصطفى بكري في برنامجه أن عملية تنفيذ صرف المعاشات والمرتبات بالزيادة الجديدة لن تكون بعد شهر أبريل 2024، حيث قال: «الرئيس السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم»

وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على منح زيادة في المرتبات (علاوة دورية سنوية) بنسبة 7% لجميع الموظفين في الأول من يوليو بعد مضي سنة من تاريخ تولي الوظيفة، ويتم إعادة النظر في هذه النسبة بشكل دوري، وتم تأكيد زيادة بنسبة 8% من رئيس الجمهورية في إبريل 2023 قبل الموعد المقرر بثلاثة أشهر كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية، والهدف من هذه الزيادة هو تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام وأصحاب الكادرات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة بواسطة الرقم القومي وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاني: