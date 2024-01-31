بكج النجوم وهدايا تسريبات 1 فبراير أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 أسطورية وبطاقات سوداء مجاناً

أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 القادم 1 فبراير كما تم التعود عليه من كونامي هناك أحداث جديدة تتم في كل أسبوع مرتين المرة الأولي أحداث أي فوتبول بيس 2024 الموسم الرابع تكون يوم الاثنين والمرة الثانية من أحداث eFootball تكون يوم الخميس والذي يحوي العديد من بكجات النجوم مع بعض الهدايا التي يتم إرسالها لكل اللاعبين في صندوق الوارد الخاص بهم وفي أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 القادم هناك العديد من الأحداث الجديدة مع بعض التسريبات الخاصة بمحتوي الأحداث القادمة نتعرف عليها في فقرات مقال اليوم فتابعونا .

أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0

ضمن أحداث أي فوتبول بيس 2024 الموسم الرابع من التسريبات المتوقعة بأن يتم نزول بكج كرنفال من نوع خاص تماماً وهو الخاص بأسطورة كرة القدم فريق البرازيل وسيحتوي بكج الكرنفال علي لاعبين من نوع خاص وهم Romareo بجانب Ronaldinho مع أسطورة الفريق السابق اللاعب المتألق بضربات قدمه الساحقة Roberto Karlos كما ضمن أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 متوقعاً نزول حزم العديد من الأندية المشاركة في المنافسات الجديدة من ضمنها نادي بايرن ميونخ ونادي برشلونة ونادي أرسنال بجانب نادي AC ميلان مع النادي العريق Enter melan مع المفاجأة الكبري هي نزول بطاقة Epic Big Time مع حزم العديد من المدربين الجدد .

أحداث أي فوتبول بيس 2024 الموسم الرابع

ضمن أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 القادم 1 فبراير حزم أخري من الأندية المشاركة وذلك يعني بأن اللعبة ستحتوي علي المزيد من الإثارة والتشويق في المنافسات مع خطط تكتيكات جديدة أكثر حماسة كما ضمن تسريبات أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 الحصول علي بطاقات بوستر Black السوداء التي تعود بمنفعة كبري وتعزيز قدرات اللاعبين الخاصين بفريقك وهناك مفاجآت أخري في الموسم الرابع من لعبة eFootball 2024 v3.3.0 .

تسريبات متوقعة ضمن أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0

ضمن تسريبات متوقعة في أحداث أي فوتبول بيس 2024 موبايل المزيد بجانب ما تم عرضه في الفقرة السابقة والمتوقع ضمن تسريبات أي فوتبول بيس 2024 كالآتي :-

أحداث أي فوتبول بيس 2024 الموسم الرابع نزول بطاقات أحدث في اللعبة للبيانات مع لاعبين بوستر أسود كما هو معلن في وقت سابق وبما أنها لم يتم نزولها في مواسم سابقة ستكون في الموسم الحالي .

نقاط لعبة eFootball V3.3.0 2024 ستحتوي علي لاعبين أساطير داخل متجر اللعبة .

متوقعاً في أحداث الخميس نزول كرنفال البرازيل بشكل أكثر روعة وتألق .

كل لاعبين البوستر الذين تم شراءهم في وقت سابق سيتم التعديل علي طاقة كل لاعب منهم .

متوقعاً في أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 تحديث حدث Match pass .

مع كل موسم جديد في أي فوتبول سيتم به تجديد كل عقود الترشيح .

تعديلات جيم بلاي لكل مستويات اللاعبين وهم اللاعبين غير ممتلكين للكرة لمستوي مهاراتهم وتسديد الهدف .

بكج نجوم الأسبوع كما هو معتاد متوقعاً نزوله في مباريات الدوري الأوروبي ببكج نجوم أساطير من ضمنهم Manwel Nweer بجانب اللاعب Alfonso مع Depay وغيرهم .

أما عن طريقة تحميل eFootball 2024 v3.0.0 نعرضها بالفقرة التالية .

كيف يتم تحميل لعبة eFootball 2024 v3.0.0

بعد أن تعرفنا علي تفاصيل أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 القادم 1 فبراير نعرض الخطوات التي يتم من خلالها تحميل لعبة أي فوتبول بيس 2024 كالآتي :-

متجر جوجل بلاي مخصص لهواتف أند رويد ومتجر أبل ستور لهواتف أيفون ومتجر آب جاليري لهواتف هواوي . أدخل علي أي متجر متوافق مع نوع هاتفك وأبحث عن لعبة eFootball 2024 v3.3.0 . بعد أن تظهر اللعبة بالصفحة الرئيسية أضغط علي مربع تحميل . تلك الثلاثة خطوات التي من خلالها يتم تحميل لعبة أي فوتبول بيس 2024 v3.3.0 .

أحداث الخميس eFootball 2024 v3.0.0 تتنوع بين بكج اللاعبين الأسطوريين مع كرنفال الفريق الأكثر تألقاً فريق البرازيل وغيرها من الأحداث المثيرة والتي عرضنا تفاصيلها في فقرات المقال السابقة ، وفي حالة الرغبة بأن يتم تحميل eFootball 2024 v3.3.0 علي هاتفك يتم تسجيل الدخول لأي متجر متوافق مع نوع الهاتف الخاص بك سواء أند رويد عبر متجر جوجل بلاي أو هاتف أيفون عبر متجر أبل ستور وأبحث عن لعبة eFootball 2024 v3.3.0 بمربع البحث وبمجرد ظهورها في الصفحة الرئيسية أضغط علي مربع تحميل لنزول اللعبة علي هاتفك .