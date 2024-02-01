“هدايا قيمة”.. خطوات الاشتراك في مسابقة مهرجان دخون الاماراتيه للعطور

تصدر مهرجان دخون الإماراتية للعطور محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ويجدر بنا الإشارة إلى أن شركة دخون الإمارات هي أحد الشركات المتخصصة في صناعة وتسويق البخور، العطور، ومنتجات الجمال والنظافة الشخصية، وقد أطلقت الشركة مسابقة مهرجان دخون الاماراتيه في 20 يناير 2024، ومن المقرر أن يكون يوم 31 مارس 2024 هو آخر موعد للمسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة مهرجان دخون الاماراتيه للعطور

يجب على المتسابقين للاشتراك في مسابقة مهرجان دخون الاماراتيه هو شراء أحد منتجات دخون الإماراتية وكتابة اسم المنتج، بالإضافة إلى رقم الفاتورة بأحد صفحات الفيس بوك التابعة للشركة أو التوجه للموقع الإلكتروني التابع لها أيضا، أما عن شروط الاشتراك في مهرجان دخون الاماراتيه للعطور فهي على النحو التالي:

أن يقيم المتسابق بشكل دائم في الإمارات أو يحمل الجنسية الإماراتية.

أن يتراوح أيضًا عمر المتسابق أكبر من 18 عاما.

استخدام هاشتاج مهرجان دخون الإمارات من خلال نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتابع المتسابق أيضا تويتر أو الانستجرام الخاص بدخون الإماراتية.

خطوات الاشتراك في مهرجان دخون الاماراتيه للعطور

يمكن لكافة المواطنين بالإمارات الاشتراك في مهرجان دخون الاماراتيه للعطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع الشركة الرسمي أو أحد مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها من أجل شراء أي منتج من منتجات دخون الإماراتية.

احفظ رقم فاتورة المنتج في مكان سهل الوصول.

انقر بعد ذلك صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة دخون الإماراتية.

أكتب رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط بعد ذلك على زر “إرسال”.

والجدير بالذكر أن الفائزين سيتم اختيارهم بشكل عشوائي، وسيتم إرسال نتيجة المسابقة لهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم أو رسالة نصية عبر هواتفهم.

جوائز مسابقة مهرجان دخون الإماراتية

كل فائز في مسابقة مهرجان دخون الاماراتيه يتاح له فرصة الفوز بإحدى الجوائز التالية سيارة مرسيدس بنز E-Class، أو رحلة إلى دبي، أو ساعة Rolex، أو عبوات من عطور دخون الإمارات، أو آيفون أو نقود كاش، ويتم اختيار الجوائز بشكل عشوائي، ومن اللافت للنظر أن المشاركين في التحدي قد تجاوزوا الـ 100,000 من جميع أنحاء العالم.