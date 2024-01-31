نزلها الحين.. كشوفات نقل النفوس الوجبة الأخيرة pdf في بغداد وعموم محافظات العراق عبر ca.iq

بحث قائم من قبل المواطنين والمواطنات يبحثون بالوقت الحالي عن كشوفات نقل النفوس الوجبة الأخيرة pdf، خصوصًا بعد إعلان وجبة جديدة للمواطنين المقبولين، وقد خصصنا تقرير اليوم لنوضح لكم آخر أخبار المشمولين بالوجبة الجديدة من خدمة نقل النفوس وكيفية التعرف على المواطنين الذي تم قبول طلبهم المقدم، سواء من محافظة بغداد أو باقي المحافظات العراقية، فضلًا تابعوا معنا.

كشوفات نقل النفوس الوجبة الأخيرة pdf

بتوجيه من معالي السيد عبد الامير الشمري وزير الداخلية العراقي، صدرت موافقة على الوجبة الرابعة والعشرين بعد المئة من نقل النفوس، وذلك لكل المواطنين الذين قدموا طلب من خلال موقع حكومة المواطن التابع للداخلية العراقية، وذلك للمواطنين من محافظة بغداد وباقي المحافظات العراقية، وأصبح الآن متاح أمام المواطنين الاستعلام عن المشمولين بالوجبة الأخيرة، بل وتنزيل كشوفات المشمولين في كل محافظة، حيث تُتيح الوزارة الكشوفات pdf.

تنزيل كشوفات نقل النفوس الوجبة الأخيرة pdf

يتم الموافقة على طلبات المتقدمين في خدمة نقل النفوس من قبل وزارة الداخلية بشكل دوري، حيث يتم الإعلان عن أسماء المقبولين طلباتهم في صورة وجبات، ويتم الموافقة وجبة بوجبة من قبل وزير الداخلية والمدير العام للوزارة، ويمكن الاستعلام عن الوجبة الأخيرة من خلال ما يلي: