ما هي حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان ؟

يريد معرفة حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان العديد من الأشخاص، وذلك مع قرب إيداع الدعم المخصص من البرنامج للمستفيدين، إذ أن الدعم سيصرف يوم الاثنين بعد غد، الموافق من 10-4-2023م، وبإمكان جميع المستفيدين أن يقوموا بالاستعلام عن الدعم من خلال رابط البرنامج الرسمي، واتباع الخطوات اللازمة.

حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان

تداولت الاخبار بشأن حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان ، حيث أن وزارة الموارد البشرية بينت أن هذه تكون مجرد شائعة من الشائعات المنتشرة، ولن يتم صرف أي دعم إضافي بحساب المواطن لتلك الدفعة الخاصة بشهر رمضان الجاري، دفعة أبريل، حيث أنه سيتم صرف الدعم بدون أية دعم إضافي، وذلك بموعده، في اليوم الموافق من 10 أبريل 2023م، وسوف يكون هذا اليوم موافق يوم الإثنين.

خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن الدعم المخصص من برنامج حساب المواطن، بالسير على الخطوات المقبلة:

الذهاب لموقع حساب المواطن.

القيام بتسجيل الدخول.

الضغط كليك على القائمة الخاصة بدراسة الأهلية.

النقر كليك على كلمة “نتائج الأهلية”.

بعد ذلك ستظهر نتيجة الأهلية الخاصة بك بحساب المواطن.

شروط حساب المواطن

هناك مجموعة شروط خاصة بحساب المواطن، لا بد أن تتوفر بالمستفيدين من البرنامج، أبرزها: