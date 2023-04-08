حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان
حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان
أخبار السعودية

ما هي حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان ؟

جهاد حسينمنذ يومين
0

يريد معرفة حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان العديد من الأشخاص، وذلك مع قرب إيداع الدعم المخصص من البرنامج للمستفيدين، إذ أن الدعم سيصرف يوم الاثنين بعد غد، الموافق من 10-4-2023م، وبإمكان جميع المستفيدين أن يقوموا بالاستعلام عن الدعم من خلال رابط البرنامج الرسمي، واتباع الخطوات اللازمة.

حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان

تداولت الاخبار بشأن حقيقة صرف الدعم الاضافي في حساب المواطن لشهر رمضان ، حيث أن وزارة الموارد البشرية بينت أن هذه تكون مجرد شائعة من الشائعات المنتشرة، ولن يتم صرف أي دعم إضافي بحساب المواطن لتلك الدفعة الخاصة بشهر رمضان الجاري، دفعة أبريل، حيث أنه سيتم صرف الدعم بدون أية دعم إضافي، وذلك بموعده، في اليوم الموافق من 10 أبريل 2023م، وسوف يكون هذا اليوم موافق يوم الإثنين.

خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن الدعم المخصص من برنامج حساب المواطن، بالسير على الخطوات المقبلة:

  • الذهاب لموقع حساب المواطن.
  • القيام بتسجيل الدخول.
  • الضغط كليك على القائمة الخاصة بدراسة الأهلية.
  • النقر كليك على كلمة “نتائج الأهلية”.
  • بعد ذلك ستظهر نتيجة الأهلية الخاصة بك بحساب المواطن.

شروط حساب المواطن

هناك مجموعة شروط خاصة بحساب المواطن، لا بد أن تتوفر بالمستفيدين من البرنامج، أبرزها:

  • يلزم أن تكون الجنسية سعودية.
  • الإقامة الدائمة في السعودية.
  • كما أنه لا بد أن يكون الدخل الشهري للمستفيد محدود.
  • كذلك أنه لا بد من عدم كون المستفيد مقيم بمركز الايواء بالسعودية.

جهاد حسينمنذ يومين
0

مقالات ذات صلة

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 2023

منذ 4 ساعات
حقيقة صدور المكرمة الملكية قبل عيد الفطر المبارك 1444

حقيقة صدور المكرمة الملكية قبل عيد الفطر المبارك 1444 للمواطنين والمقيمين

منذ 14 ساعة
موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 65

موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023

منذ 14 ساعة
كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟

تعرف على كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟

منذ 14 ساعة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى