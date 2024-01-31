أخبار مصر
خطوات الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024 “هنـــا” الزيادة الجديدة 500 جنية لكل مواطن
شهدت معدلات البحث على محرك البحث “جوجل” ارتفاعا ملحوظا في استفسارات المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 يعود هذا الارتفاع إلى إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد صرف المرتبات للموظفين خلال شهر يناير 2024 نظرا لحدوث أجازه في يوم 25 يناير.
الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024
- 1. ادخل إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القوخطمية للتأمينات.
- 2. سجل الدخول باستخدام اسم صاحب المعاش.
- 3. اختر الخيار المناسب للاستعلام عن قيمة المعاش.
- 4. انتظر لبضع ثوان حتى تظهر لك قيمة المعاش وفي حال وجود قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.
توفير عبر الإنترنت يهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام وتمكينهم من الحصول على المعلومات بشكل سريع وآمن.
شروط صرف معاشات فبراير2024
- وتسعى الوزارة لتعزيز الوعي الصحي والاهتمام بالنمو والصحة الأولية من خلال حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية على الأقل مما يسهم في تحسين الحياة الصحية للعائلة.
- تضمن الالتزام الآخر بتوفير التطعيمات الضرورية للأطفال على مدار مختلف المراحل العمرية حتى سن 6 سنوات وهو جهد لضمان الحماية الشاملة للصغار ضد الأمراض المعدية.
- تحث الوزارة أبناء الأسرة على الالتزام بحضور المدرسة بنسبة لا تقل عن 80% شهريا مؤكدة على أهمية التعليم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
- تعمل الوزارة على منع زواج الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تعاني من هذه المشكلة وتؤكد على أنها تتعاون مع الجهات المختصة لحماية حقوق الأطفال.