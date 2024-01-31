خطوات الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024 “هنـــا” الزيادة الجديدة 500 جنية لكل مواطن

شهدت معدلات البحث على محرك البحث “جوجل” ارتفاعا ملحوظا في استفسارات المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 يعود هذا الارتفاع إلى إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد صرف المرتبات للموظفين خلال شهر يناير 2024 نظرا لحدوث أجازه في يوم 25 يناير.

الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024

1. ادخل إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القوخطمية للتأمينات. 2. سجل الدخول باستخدام اسم صاحب المعاش. 3. اختر الخيار المناسب للاستعلام عن قيمة المعاش. 4. انتظر لبضع ثوان حتى تظهر لك قيمة المعاش وفي حال وجود قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.

توفير عبر الإنترنت يهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام وتمكينهم من الحصول على المعلومات بشكل سريع وآمن.

شروط صرف معاشات فبراير2024