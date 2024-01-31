ده لو العجل بيتكلم لغات مش هيبقي الكيلو بالسعر ده … كيلو اللحمة يتجاوز 400 جنيه

مع الارتفاع الكبير والمتزايد يوما من بعد يوم في كافة أسعار السلع الغذائية، وعلي رأسها اللحوم التي تشهد زيادة غير عادية في أسعارها، حيث أصبح كيلو اللحمة يتجاوز 400 جنيه، وهو الأمر الذي جعل العديد يتساءل عن السبب، والسخرية من تلك الزيارة الكبيرة حيث قال البعض هل كانت البقرة تتحدث عدة لغات قبل الذبح، أم أنها كانت تدرس بالخارج.

زيادة مستمرة وكيلو اللحمة يتجاوز 400 جنيه

ولم تزال أسعار اللحوم في جميع الأسواق بمختلف المحافظات تشهد ارتفاعا كبيرا وملحوظا خلال الفترة الحالية، حيث تجاوز بالفعل كيلو اللحمة 400 جنيه، مع تخوفات متزايدة باستمرار الارتفاع قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، حيث إنه من المعروف أن إستهلاك المصريين للحوم يزيد خلال الشهر الكريم، وهو ليس في اللحوم فقط بل يزداد الاستهلاك في كافة السلع الغذائية ومنها الدواجن والأسماك بخلاف الأرز والمكرونة والجبن والألبان.

80 جنيها ارتفاع في سعر كيلو اللحمة والكيلو يتجاوز 400 جنيه

وشهدت أسعار اللحوم البلدية خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا مفاجئا وكبيرا ووصلت تلك الزيارة إلى ما يقرب من 80 جنيها في بعض المناطق، وأصبح كيلو اللحمة يتجاوز 400 جنيه بالفعل.



شعبة القصابين ترد على زيادة أسعار اللحوم

وفي رد فعل على هذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم البلدية أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين المصرية أنه مستغرب ومتعجب من تلك الزيادة مشيرا إلى أن العجول المستوردة الكولومبية والإسبانية وجميع أنواع العجول المستوردة الأخرى تعامل بنفس معاملة العجول البلدية، كما أنه يتم ذبحها داخل المجازر الحكومية والخاصة، ويتم ختمها بأختام بلدية، وهي التي كانت تباع حية قبل عيد الأضحى الماضي بسعر 100 جنيه فقط للكيلو القائم منها.



وتساءل رئيس شعبة القصابين من خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة mpc مصر أمس الثلاثاء مع الإعلامي شريف عامر: “هل يعقل أن العجول ذاتها ترتفع ويصل ثمنها إلى 170 جنيها” للكيلو القائم.

سبب الأزمة وزيادة كيلو اللحمة ليتجاوز 400 جنيه

وعن سبب الأزمة الكبيرة والتي أدت إلى أن كيلو اللحمة يتجاوز 400 جنيه، قال هيثم عبد الباسط إن مصر دولة غير منتجة للحوم، وطالما أننا نقوم باستيراد اللحوم، فإن الحكومة يجب عليها القيام بتوفير الدعم اللازم لكبار المربين وليس الصغار.

أسعار اللحوم المستوردة حاليًا بالسوق المصرية

وبحسب بيانات الغرفة التجارية اليوم فإن سعر اللحم البرازيلي يتراوح ما بين 230 و250 جنيها للكيلو، واللحم الهندي الكيلو يصل إلى 210 جنيهات للكيلو المفروم، ويتجاوز 230 جنيها للكندوز، كما سجل كيلو اللحم البرازيلي الأحمر المكعبات 240 جنيها.

زيادة 15 % في أسعار الكبدة واللحوم المستوردة

وأشارت نفس البيانات الخاصة بالغرف التجارية والأسواق صباح اليوم عن زيادة بقيمة تصل إلى 15 % في أسعار الكبدة واللحوم المستوردة، وذلك بسبب قلة المعروض من اللحوم البلدية وزيادة أسعارها حيث أن كيلو اللحمة يتجاوز 400 جنيه، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، وزيادة أسعار الدولار.