بعد زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية أعرف اسعار سلع التموين شهر فبراير 2024 وصلت كام

مع اقتراب نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير عام 2024 تزايدت عمليات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي من قبل حاملي البطاقة التموينية عن اسعار سلع التموين في شهر فبراير عام 2024 ويريد العديد من الناس معرفة أسعار السلع لاقتراب شهر رمضان المبارك ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على القائمة التي تم اعلانها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لأسعار السلع لذلك الشهر تابعوا معي.

اسعار سلع التموين شهر فبراير 2024

يمكنكم الاطلاع على أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر من خلال النقاط التالية:

سعر كيلو السكر المعبأ 12 جنيه و60 قرشا.

سعر كيلو الدقيق المعبأ 18 جنيه.

سعر زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيه

صابون الغسيل الناعم 5 جنيه.

3 جنيه سعر صابون الغسيل ال 125 جرام

سعر الشاي الناعم من 40 جرام 5 جنيه.

7 جنيه ونص سعر صابون التواليت ال 125 جرام.

21 جنيه سعر نص كيلو العدس المجرور ش

نصف كيلو الفول المعبأ ب 9 جنيه.

سعر المسلي الصناعي 800 جرام 36 جنيه.

سعر برطمان المربى 350 جرام 16 جنيه.

علبة الجبنة التتراباك ال 250 جرام ب 14 جنيه.

سعر المسحوق الاوتوماتيك 800 جرام 25 جنيه.

سعر كيس ملح الطعام ال 300 جرام جنيه وربع.

سعر زجاجة الخل 900 مللي ل 5% 6 جنيه.

سعر البسكويت الساده جنيه ونص.

سعر المكرونة ال 800 جرام 13 جنيه.

سعر مكرونة 400 جرام 6 جنيه ونص.

موعد صرف سلع التموين 2024

سوف يكون أول يوم صرف سلع التموين بها هو يوم الخميس الموافق 1 من فبراير 2024، وسوف يتم صرفه قيمة نصيب الفرد للمواطن تساوي 50 جنية فقط.