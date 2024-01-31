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ننشر جدول الامتحانات التمهيدية في العراق 2024 بعد أخر تعديل من التربية العراقية
مع التراب بدا من امتحانات التمهيدية في مدينه العراق للعام الدراسي 2023 و 2024 يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول الامتحانات التمهيدية في العراق حيث ان وزارة التعليم قامت بالإعلان عن الجدول الزمني للامتحانات لعام 2024 الذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال هذا المقال تابعوا معي.
جدول الامتحانات التمهيدية في العراق 2024
يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية في مدينة العراق وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التعليم العراقية:
- يوم الخميس الموافق 8/2/2024 تقوم المرحلة الابتدائية الامتحان في مادة التربية الإسلامية ومادة الإسلامية العربية والمرحلة المتوسطة تؤدي امتحان الدراسة العربية والدراسة الكردية والدراسه التركمانية المرحلة الإعدادية تؤدي امتحان التربية الإسلامية والعربية.
- يوم السبت الموافق 10/2/2024 تؤدي المرحلة الابتدائية امتحان اللغة الإنجليزية وتؤدي المرحلة المتوسطة امتحان الرياضيات بالمرحلة الإعدادية امتحان اللغة العربية وتؤدي المرحلة الإعدادية امتحان اللغة الانجليزية.
- يوم الاحد الموافق 11/2/2024 تؤدي المرحلة الابتدائية امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة الرياضيات بالمرحلة الإعدادية امتحان اللغة الانجليزية.
- يوم الاثنين الموافق 12/2/2024 تؤدي المرحلة الابتدائية امتحان الرياضيات والمرحلة المتوسطة امتحان الاجتماعيات والمرحلة الاعدادية امتحان الاحياء والاعدادية الكردية امتحان التاريخ والاعدادية التركمانية امتحان التاريخ.
- يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024 تؤدي المرحلة الابتدائية امتحان الاجتماعيات والمرحلة المتوسطة امتحان الإنسان وصحته والمرحلة الاعدادية امتحان الرياضيات.
- يوم الاربعاء الموافق 14/2 عام 2024 تؤدي المرحلة الابتدائية امتحان العلوم والمرحلة المتوسطه امتحان الكيمياء والدراسة العربية الاعدادية امتحان الكيمياء والجغرافيا.
- يوم الخميس الموافق 15/2/2024 تؤدي المرحلة المتوسطة امتحان الفيزياء والمرحلة الاعدادية امتحان الاقتصاد والفيزياء.
- يوم السبت الموافق 17/2/2024 تؤدي المرحلة المتوسطة امتحان اللغة الكردية وامتحان اللغة التركمانية.