ننشر جدول الامتحانات التمهيدية في العراق 2024 بعد أخر تعديل من التربية العراقية

مع التراب بدا من امتحانات التمهيدية في مدينه العراق للعام الدراسي 2023 و 2024 يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول الامتحانات التمهيدية في العراق حيث ان وزارة التعليم قامت بالإعلان عن الجدول الزمني للامتحانات لعام 2024 الذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال هذا المقال تابعوا معي.

جدول الامتحانات التمهيدية في العراق 2024

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية في مدينة العراق وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التعليم العراقية: