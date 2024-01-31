“الحقي اشتري وخزني قبل رمضان” .. شعبة الدواجن تحذر من وصول سعر كيلو الفراخ 100 جنية بمناسبة قرب رمضان

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفعت بمقدار يزيد عن 10 جنيهات للكيلو، كما سجلت الفراخ قفزة في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي، ويرى الكثيرون أن الدواجن تشكل جزءًا أساسيًا من نظامهم الغذائي، حيث يفضلون استهلاكها بانتظام نظرًا لأهميتها الغذائية، وتعود هذه الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف، ويتوقع الخبراء أن تتسارع هذه الزيادة في الأيام القادمة نتيجة للتذبذب في أسعار الأعلاف، حيث أن تلك الأحداث تثير قلق المواطنين الذين يجدون في الدواجن خيارًا مهمًا في غذائهم اليومي، والارتفاع المستمر في الأسعار قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الميزانية العائلية.

زيادة أسعار الفراخ

أفاد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، بأن هناك جملة من العوامل التي تقف وراء ارتفاع أسعار الدواجن، منها ارتفاع تكلفة الأعلاف والأمصال، وأكد أن هذا الارتفاع يظل غير مبرر في سوق محلي يعاني من حالة عدم استقرار، مما يعزز التأثير السلبي على المستهلكين، وفي تصريحه، حذر الدكتور عبد العزيز السيد من إمكانية ارتفاع سعر الكيلو الواحد للفراخ البيضاء إلى حدود 100 جنيه، إذا لم تتدخل الدولة للسيطرة على الأسعار، حيث يُشدد على أهمية التدخل الحكومي لتحقيق استقرار الأسواق وتوفير حماية للمواطنين من الآثار السلبية لتلك الزيادات، وذلك في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي وتأثيره على الميزانية العائلية.

غلاء أسعار الفراخ قبل رمضان

شددت شعبة الدواجن على أهمية تشجيع المواطنين على تربية الدواجن قبل حلول شهر رمضان، نظرًا للزيادة المتوقعة في الطلب على الفراخ خلال هذا الشهر الكريم، حيث يتزايد استهلاكها بنسبة تصل إلى 25 في المائة، وتأتي هذه الدعوة في ظل تسجيل أسعار الفراخ البيضاء اليوم، حيث سجلت 73 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، وبلغت 90 جنيهًا للدواجن الساسو، بينما وصلت إلى 110 جنيهات للدواجن البلدي.