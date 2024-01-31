تحميل pdf.. أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الأخيرة moi.gov.iq وشروط الحصول عليها

تعمل وزارة الداخلية العراقية على طرح بعض المساعدات لكافة المواطنين هناك، منها وجبة نقل النفوس، ويود الكثير من المواطنين الاستعلام على أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الأخيرة التي تم قبولهم، وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية بأنها تعمل على مراجعة كافة الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين، والتعرف علي إذا كان منطبق عليهم الشروط ام لا، سنتعرف علي كافه التفاصيل في السطور التالية.

أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الأخيرة

بعد أن تساءل المواطنين على خطوات الاستعلام على أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الأخيرة أوضحت وزارة الداخلية العراقية أنه يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا

تسجيل الدخول على الموقع من خلال تسجيل اسم المواطن، ورقم الهوية الخاص به، ويجب على المستفيد اختيار المحافظة التابع لها.

يجب اختيار الوجبة التي يحرص المواطن على الاستعلام عنها، من الخيارات الموجودة على الشاشة.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات يتم الضغط على بحث، وستجد على الشاشة كشوف بالأسماء المقبولة إذا تم الموافقة على طلبك ستجد اسمك من بينهم، وإن لم يتم الموافقة سيتم توضيح السبب على الشاشة.

ما هي شروط التقديم على وجبة نقل النفوس

بعد التعرف على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أسماء المستفيدين من وجبة نقل النفوس، يود بعض المواطنين الآخرين التقديم للاستفادة من الوجبة، وقد تم توضيح أنه يجب أن يتوافر في المتقدم بعض الشروط، وهي كالتالي: