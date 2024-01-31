موعد بداية امتحانات الخارجي في العراق 2024 + الجدول الرسمي المعتمد بعد أخر تعديل

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في مدينة العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد بداية امتحانات الخارجي في العراق وتزايدت عمليات البحث بعد ان قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان مؤخرا عن الجدول الخارجي للعام الدراسي 2023 كما حددت أيضا بداية الامتحانات ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد بداية الامتحانات وفقا لما يتم اعلانه من قبل وزارة التربية العراقية تابعوا معي.

موعد بداية امتحانات الخارجي في العراق 2024

يمكنكم الان الاطلاع على الجدول الذي تم اعلانه من قبل وزارة التربية العراقية حيث أنه سوف تبدأ امتحانات الخارجي في العراق للعام الدراسي 2023 يوم الخميس الذي يوافق 8 فبراير عام 2024 ميلاديا و 27 من شهر رجب لعام 1445 هجريا حيث تستمر جميع الاختبارات التمهيدية لمدة 10 ايام متواصلين الى ان تنتهي يوم السبت الذي يوافق 17 فبراير عام 2024 هجريا اي يوم السبت الموافق 7 شعبان عام 1445 هجريا مع العلم ان الامتحانات سوف تبدأ في تمام الساعة 9:00 صباحا بتوقيت مدينة بغداد حيث أنه في هذه الفترة سوف يتم تأدية اختبارات جميع الطلاب والطالبات الخارجي في جميع المراحل التعليمية المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة المرحلة الإعدادية بجميع اللغات حيث ان وزارة التربية العراقية قامت بالإعلان أيضا عن مواعيد الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2023 و 2024 واعلنت ايضا عن جميع جداول الاختبارات وقامت بتحديد الموعد ليكون في شهر فبراير عام 2024.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن النتائج بعد الانتهاء من نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024، وفي حين الإعلان عنها سوف يتم تنزيلها لكم على الفور.