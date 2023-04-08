هام .. تسريب الـ سؤال ١٧ مسابقة طائر السعيدة وحل سؤال اللقو السابقة

تصدر محركات البحث سؤال ١٧ مسابقة طائر السعيدة ء من قبل المتابعين والمشاهدين للبرنامج، حيث أنه كل يوم يكون هناك سؤال جديد، ومن يقوم بالإجابة عليه يحصل على جائزة من برنامج طائر السعيدة، وهذا السؤال تقوم بطرحه الإعلامية مايا العبسي، يوميًا، ويمكن أن تشارك بهذا البرنامج بسهولة بشكل إلكتروني عقب السير على الخطوات اللازمة للاشتراك.

سؤال ١٧ مسابقة طائر السعيدة

شاع السؤال عن سؤال ١٧ مسابقة طائر السعيدة ، من جانب المواطنين المتابعين لمسابقة طائر السعيدة الذي يتم إذاعته على قناة السعيدة، حيث أن هذا السؤال يكون عن جملة قالها شاعر محدد، ويتم التساؤل عن هوية هذا الشاعر، وجاء السؤال كالتالي:

من الشاعر القائل: (أنا والعقل في حيره على ذاك الجميل,,,نفكر دوب في أمره ونمسي في شعيل)؟ والإجابة على هذا السؤال تكون الشاعر أحمد سالم البيض، أحمد سيف ثابت.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

من الممكن لكافة المشاهدين بالمنازل أن يقوموا بالاشتراك بمسابقة طائر السعيدة التي يتم إذاعتها على القناة المجانية السعيدة اليمنية، عن طريق الرابط الذي قامت إدارة البرنامج بالإعلان عنه من خلال الإنترنت، وتستطيعون الاطلاع عليه والاشتراك بالمسابقة بواسطة السير على الخطوات التالية: