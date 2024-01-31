رابط الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024 “هنـــا” احسب معاشك وصل كام

مع اقتراب صرف معاشات شهر فبراير 2024 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن رابط الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن زيادة الحد الادنى للمعاشات خلال شهر يناير 2024 ، وتم صرف معاش شهر يناير الماضي بالزيادة الجديدة ، وقد وصل الحد الادنى للمعاشات إلى 1300 جنيهًا مصريًا بينما وصل الحد الاقصى للمعاشات خلال الزيادة الأخيرة إلى 10 آلاف جنيهًا وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024.

رابط الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024

يبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 1 فبراير القادم ويستمر لمدة 6 أيام متتالية ، وذلك للتسهل على جميع المواطنين من أصحاب المعاشات وعدم الزحام على ماكينات الصرف الآلي في الشوارع أو في مكاتب البريد المصري ، ويمكن الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة الجديدة عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات من هنا.

ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن المعاشات”.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر قيمة معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

بعد الاستعلام عن قيمة معاشات شهر فبراير يمكن لجميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر فبراير يوم الخميس القادم الموافق الأول من فبراير بالزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية للمعاشات حيث ينص قانون المعاشات على تطبيق الزيادة السنوية بقيمة 15% في شهر يونيو من كل عام ، وتم تبكير الزيادة السنوية لشهر يناير هذا العام نظرًا لسوء الأحوال المعيشية للمواطنين.