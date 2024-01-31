“نتيجتك هنا بالاسم” نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 2024 الترم الاول على موقع نتيجة نت

اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 2024 الترم الاول يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عنها، حيث تتميز هذه المرحلة التعليمية بأهمية خاصة نظرًا لأنها تعد نهاية التعليم الأساسي وتحدد ما إذا كان سيكمل الطالب مشواره في التعليم الثانوي أو التعليم المهني، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العد التنازلي عن ظهور هذه النتائج شارف على الانتهاء، ونوضح فيما يلي رابط وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 2024 الترم الاول

يزداد البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 محافظة القاهرة حيث انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم في يوم الأربعاء الماضي الذي يوافق 25 يناير، وبدأت كل محافظة بتصحيح أوراق إجابات الطلاب وقد انتهت لجان التصحيح من عملها وتم الإعلان عن نسب النجاح في مختلف المحافظات، فعلى سبيل المثال وصلت نسبة النجاح في محافظة بورسعيد إلى 75 % وأعلنت محافظة الجيزة عن نسب النجاح في الشهادة الإعدادية حيث تجاوزت 80 %، وهو ما يدل على ارتفاع نسب النجاح في هذه المحافظات مما يجعل الطلاب يشعرون بالراحة وعدم القلق من تأخر الإعلان عن هذه النتيجة بمجرد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح في كل اللجان على مستوى الجمهورية واعتماد النتيجة بشكل رسمي من الوزارة والمحافظة، سيتم رفعها على الموقع الالكتروني الرسمي حتى يسهل على الطلاب الاستعلام عنها.

نتيجة الثالث الاعدادي الترم الاول برقم الجلوس القاهرة

حتى يتمكن كل طالب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الترم الاول 2024 يجب عليه زيارة الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة واتباع الخطوات التالية: