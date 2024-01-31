بأعلى عائد شهري “شهادات بنك مصر” .. مبروك انت الكسبان!! شهريًا 3000 جنية في جيبك

شهادات بنك مصر مع تزايد البحث بين المواطنين عن الفرص الاستثمارية، أصبحت شهادات البنك المصري المقدمة بعائد يصل إلى 27% سنويا محط اهتمامهم، تم طرح هذه الشهادات في الخامس من يناير 2024، مما أثار فضول الناس حول كيفية الحصول عليها واستفادتها.

شهادات بنك مصر

بعد تصاعد البحث عن فرص الاستثمار، أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادة ادخار جديدة تحمل اسم “شهادة طلعت حرب”، وتأتي بمدة استثمارية تبلغ سنة، مع عائد سنوي يصل إلى 27%، تتميز هذه الشهادة بإمكانية الحصول على عائد شهري يبلغ 23.5% طوال فترة الاستثمار، يمكن شراء الشهادة من خلال زيارة أحد فروع البنك، أو عبر التطبيق المصرفي عبر الإنترنت المتاح على الموبايل البنكي.

شراء شهادة بنك مصر 2024

يمكن شراء الشهادات الادخارية الجديدة من بنك مصر بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وهي متاحة للمصريين والأجانب، ويمكن الحصول على قرض بضمان هذه الشهادة دون الحاجة لكسرها، وفي حال الرغبة في كسر الشهادة، يمكن ذلك بعد مرور فترة ستة أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقا للشروط والأحكام المعلن عنها من قبل البنك كما يمكن استخراج أي بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

أنواع الشهادات بنك مصر 2024

يتوفر لدى بنك مصر مجموعة متنوعة من الشهادات الاستثمارية ومن بين هذه الشهادات:

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ربع سنوية.

شهادة القمة.

شهادة أمان المصريين.

شهادة ابن مصر.

شهادة طلعت حرب.

شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة7 سنوات.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لفترة 5 سنوات.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التعامل بالعملات الأجنبية مع بعض الشهادات، مثل الدولار، اليورو، والجنيه الاسترليني، ومن بين الشهادات المتاحة: