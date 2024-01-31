عبر منصة مظلتي “HERE LINK” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بأخر وجبة
بعد الإعلان عن الوجبة الجديدة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يتساءل العديد من المواطنين في العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث أن الرعاية الاجتماعية هي مساعدات مالية يتم تقديمها شهريا للاسر الاكثر احتياجا لتحسين ظروف معيشتهم وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم وتم تأسيس ذلك البرنامج من قبل الحكومة العراقية ويقوم البرنامج يدعم العديد من الفئات المحتاجة ويقوم بتوفير شبكة أمان اجتماعية كبيرة للمواطنين ويخفف عنهم اعباء المال ويساهم ذلك بشكل كبير في تحسين مستوى الأسر ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تابعوا معي.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
يسعى العديد من المواطنين ذات الدخل المحدود في مدينة العراق عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث أن الحكومة العراقية قامت بتوفير رابط يمكن من خلال الاستعلام ولكن من خلال اتباع عدة خطوات موضحة في النقاط التالية:
- يجب على المستعلم أولا أن يقوم بالدخول على موقع مظلتي من خلال النقر على هذا الرابط.
- انقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.
- ستظهر امامك عدة خيارات انقر على خيار اسماء المستفيدين من دعم شهر يناير
- أكتب بيانات المستعلم في الخانات المخصصة لها.
- انقر على ايقونة الاستعلام.
- قم بالبحث عن اسمك بينهم وفي حالة وجوده قم بتنزيل القائمة على هيئة ملف pdf.
- وان لم تجد اسمك بينهم فمن الممكن أن تكون غير مؤهل وقم بمراجعة طلبك في وقت لاحق.