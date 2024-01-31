“الشعب المصري يهلع بعد زيادة أسعار الزيت بنسبة 33%” .. شعبة المواد الغذائية توضح السبب

أفاد حازم المنوفي، العضو في شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بأن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ بداية شهر يناير، حيث وصلت إلى نسبة قدرها 33%، دون وجود أسباب واضحة لهذا الارتفاع، كما يظهر هذا التصريح القلق بشأن الزيوت وارتفاع أسعارها الغير المبرر، مما يثير التساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير، ويتسائل المستهلكون عن التأثير السلبي لهذه الزيادة على ميزانياتهم الشخصية، ويترقبون مزيدًا من التوضيح حول السبب وراء هذا الارتفاع الغير مبرر في أسعار الزيوت.

ارتفاع سعر كيلو الزيت

في حديث حازم المنوفي خلال مشاركته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أضاف المنوفي قائلاً: “التجار غير قادرين على استيراد بضائعهم بالأسعار الجديدة، وآمل أن يتخذ المنتجون إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، لأن هذا الارتفاع لا يمكن تبريره بأي طريقة من الطرق”، كما تجسد هذه التصريحات قلقًا وتحفظًا بين التجار والمنتجين حيال ارتفاع الأسعار، مع التأكيد على أن التجار يجدون صعوبة في استيراد البضائع بسبب التكاليف الجديدة، وتعكس أيضًا أمنيات المنوفي باتخاذ إجراءات للتحكم في ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.

غلاء سعر المكرونة

أكد عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية قائلاً: “نحن نسعى إلى تحقيق دورة اقتصادية نشطة، ونتحدث عن سلع لا غنى عنها بالنسبة للمواطن، حيث تشهد التغيرات السعرية ارتفاعًا كبيرًا ومتواصلاً، فلقد تغيرت أسعار الزيوت في بداية الشهر، ولأول مرة تم رفع أسعار السلع مرتين خلال شهر، حيث ارتفعت أسعار المكرونة بنسبة 30% مرتين في هذا الشهر.”