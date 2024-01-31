دايما بيجمعنا شهر الخير “كم يوم باقي على شهر رمضان 2024” .. اعرف العد التنازلي

منذ بداية عام 2024 ويتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كم يوم باقي على شهر رمضان المبارك لعام 2024 ويعتبر شهر رمضان المبارك من أهم الشهور الهجرية لدى المسلمين حيث أنه بالفعل بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك ويتبقى أقل من شهرين لحلول شهر رمضان ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على كم يوم باقي على شهر رمضان لعام 2024 تابعوا معي.

كم يوم باقي على شهر رمضان 2024

يمكنكم الان معرفة كم يوم يتبقى على شهر رمضان المبارك عام 2024 ويتساءل العديد من الناس في الدول العربية عنه بسبب من المسلمين يبدأون في التحضير لشهر رمضان من الآن ويتبقى الآن أقل من 50 يوم على حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024 ميلاديا عام 1445 هجرية وجاء ذلك وفقا للحسابات الفلكية ويأتي أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 مارس عام 2024 ويكون آذان الفجر اليوم الأول في تمام الساعة 4:46 ويأتي أذان المغرب لأول أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 5:59 وأول جمعة من شهر رمضان المبارك تأتي يوم 15 مارس عام 2024 واذان الفجر في ذلك اليوم الساعة 4:41 واذان المغرب في تمام الساعة 6:01 وبعد أسبوع من مرور شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 18 مارس عام 2024 يأتي أذان الفجر الساعة 4:41 واذان المغرب الساعة 6:03.

عبارات تهنئة لشهر رمضان 2024