“مشيليش هم تاني” تردد قناة وناسة للاطفال .. هتلهي ابنك طول اليوم ومش هيعيط خالص

تردد قناة وناسة للاطفال يزداد الاهتمام بتردد قناة “قناة وناسة ” لعام 2024، تتصاعد أعداد الباحثين يوما بعد يوم، حيث تحظى القناة بشعبية متزايدة بين المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي، تتميز “وناسة ” بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التعليمية والترفيهية الموجهة للأطفال، مما يهدف إلى تقديم خدمة تعليمية ذات قيم أخلاقية عالية.

تردد قناة وناسة للاطفال

وذلك بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراك، ومنذ انطلاقتها، استطاعت “وناسة ” أن تجذب انتباه جمهور واسع، تساعد الأمهات في السماح لأطفالهن بالاستمتاع بوقت امن أمام الشاشة التلفزيونية، مما يتيح لهن إكمال مهامهن المنزلية بكل يسر وسهولة.

تردد قناة وناسة للأطفال عبر النايل سات

القمر الصناعي، النايل سات.

معدل الترميز، 27500.

التردد، 11470.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

الاستقطاب، عمودي.

تردد قناة وناسة للأطفال من خلال العرب سات

تردد القناة، 11270.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 3/4.

الاستقطاب، عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة وناسه

ابدأ بفتح الجهاز الاستقبالي باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

بعد ذلك، اضغط على أيقونة “الخيارات” على جهاز التحكم.

اختر القمر الصناعي “نايل سات” من القائمة المُعروضة.

قم باختيار الخيار “التثبيت اليدوي” من القائمة.

بعد ذلك، أدخل تردد القناة المطلوبة، واستقطابها، ومعامل الترميز.

اضغط على كلمة “موافق” أو “OK”، وانتظر لبضع ثوانٍ حتى تظهر القناة.

في النهاية، اختر خيار “حفظ” لتثبيت الإعدادات الجديدة.

أغاني قناة وناسة