اضبطها الآن “تردد قناة كراميش 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

قامت قناة كراميش بنقل التردد الخاص بها لتحسين جودة الصوت والصورة وتزويد البث بتقنيات أعلى حيث أن قناة كراميش هي واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى للاطفال من اغاني وبرامج وتعمل على تنويع محتواها لتقدم أفضل ما لديها للاطفال وتقوم بعرض محتواها باللغة العربية لا تقدر على مخاطبة جميع المراحل العمرية وتقوم قناة كراميش ايضا بعرض محتواها من دون فواصل إعلانية مزعجة هو تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن قامت بنقل ترددها عن التردد الجديد الذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال متابعة هذا المقال.

تردد قناة كراميش

يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة كراميش ومشاهدة القناة مجانا على القمر الصناعي نايل سات من دون فواصل اعلانيه او انقطاع على البث على مدار 24 ساعة من خلال تنزيل التردد الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة كراميش.

تردد القناة: 11429.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن ايضا استقبال التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات فقط عن طريق ادخال تردد القناة معامل تصحيح الخطا ومعدل الترميز والاستقطاب من خلال ريموت التحكم وتنزيل القناة ويمكنكم الإطلاع على بيانات القناة من خلال النقاط التالية: