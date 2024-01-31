استقبال الآن تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 146 بجودة عالية على نايل سات وعرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية من الترددات المهمة التي يحبها الكثير من محبي ومتابعي المسلسلات التركية التاريخية حيث تقدم القناة الكثير من المسلسلات والأفلام المترجمة باللغة العربية ومن أهم تلك المسلسلات مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس حيث سوف يتم عرض هذا الأسبوع الحلقة رقم 146 بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما يمكن مشاهدة جميع الحلقات الجديدة على قناة الفجر الجزائرية حيث يتم عرض المسلسل في يوم الخميس من كل أسبوع لذلك سوف نشرح للجميع اليوم موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس وما هو تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لهذا المسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 146

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة الجديدة رقم 146 في يوم الخميس من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية ويوافق ذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً في مكة المكرمة داخل نطاق المملكة العربية السعودية لذلك سوف نشرح للجميع اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية على جميع الأقمار الصناعية المتاحة على النايل سات وعرب سات في الوقت الراهن لمشاهدة القناة الفضائية في أي وقت مناسب ومتابعة أحدث البرامج والمسلسلات الجديدة.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية عبر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية: 12034.

معدل استقطاب: عمودي

كما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر عرب سات