تردد القنوات
يا مامي سناني واوا “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” .. متع طفلك بأحلى الاغاني والأناشيد
لمتابعي قناة طيور الجنة الجديدة على النايل سات وعرب سات لعام 2024 يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح لضمان استقبال القناة بشكل واضح وثابت يفضل دائمًا التحقق من المعلومات الحديثة والترددات المحدثة للقنوات ويمكنك القيام بذلك عبر البحث على الإنترنت أو زيارة الموقع الرسمي للقناة.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات:
- التردد:11310
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ:4/3
تردد قناة طيور الجنة الجديد على العرب سات:
- التردد:11274
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
مزايا قناة طيور الجنة الجديد2024
- سهولة التنزيل يمكن للمشاهدين تحميل قناة طيور الجنة بسهولة عبر جميع الأقمار الصناعية مما يتيح لهم الوصول إلى المحتوى بسهولة.
- تعلم التقاليد والعادات تسهم القناة في تعليم الأطفال التقاليد والعادات الإيجابية مما يسهم في تشجيعهم على ترك العادات السلبية.
- تعلم الحروف والألوان تقدم القناة برامج تعليمية تساعد الأطفال على فهم الحروف والألوان باللغة العربية والإنجليزية مما يعزز عملية التعلم.
- محتوى مجاني تبث القناة بشكل مجاني، مما يتيح للعائلات الوصول إلى محتوى ترفيهي عالي الجودة دون تكلفة إضافية.
- تطوير المهارات تقدم العديد من البرامج التي تساعد في تطوير مهارات الأطفال الحركية والإبداعية والاجتماعية.
- محتوى متنوع ومميز تقدم القناة محتوى متنوعا يشمل الرسوم المتحركة والأناشيد والبرامج التعليمية مما يحافظ على تشويق الأطفال ويجعلهم يستمتعون بمشاهدتها.