يا مامي سناني واوا “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” .. متع طفلك بأحلى الاغاني والأناشيد

لمتابعي قناة طيور الجنة الجديدة على النايل سات وعرب سات لعام 2024 يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح لضمان استقبال القناة بشكل واضح وثابت يفضل دائمًا التحقق من المعلومات الحديثة والترددات المحدثة للقنوات ويمكنك القيام بذلك عبر البحث على الإنترنت أو زيارة الموقع الرسمي للقناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات:

التردد:11310

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

تردد قناة طيور الجنة الجديد على العرب سات:

التردد:11274

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

مزايا قناة طيور الجنة الجديد2024