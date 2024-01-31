شوف اسمك.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 يتساءل المواطنين على الخطوات الصحيحة التي يتم اتباعها للتعرف على حالة استحقاقهم للمعاش تكافل وكرامة الكترونياً، وقد وضحت الحكومة السعودية بأنه يتم اتباع بعض الخطوات الإلكترونية الاستعلام عن الطلب، وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أيضاً الشروط الأساسية التي يجب ان تتوافر في كافة المتقدمين، ليتم الموافقة على طلب الحصول على الدعم، سنتعرف على التفاصيل.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أعلنت الحكومة المصرية أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط

اختيار الاستعلام على النتيجة من الخيارات الموجودة على الشاشة الرئيسية للموقع.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمستفيد، وهي اسم صاحب المعاش، والرقم القومي الخاص به.

بعد تسجيل كافة البيانات والتأكد من صحتها الضغط على استعلام، وستجد كافة التفاصيل الخاصة بك على الشاشة سواء تم الموافقة على صرف الدعم ام لا.

ما هي شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على المقبولين في دعم تكافل وكرامة، يتساءل بعض المواطنين التي تود التسجيل على شروط التسجيل، وهي كالتالي: