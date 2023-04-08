خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بالعراق لمعرفة الأسماء المقبولة

بحث الأشخاص عن خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بالعراق ، وذلك عقب إعلان الوزارة أنها قامت باعتماد الاسماء التي تخص المقبولين بالرعاية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن تلك الرعاية الاجتماعية تضم الأشخاص الذين هم يعانون من مشكلات اجتماعية، وكذلك مشاكل مادية، كالنساء الأرامل، وأيضًا المطلقات، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المسنين، بالإضافة إلى كلًا من الأيتام، والمرضى.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بالعراق

لقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية باعتماد أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية، لذا فإنك تستطيع الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بالعراق ، بالسير على الخطوات المقبلة:

في البداية ينبغي الانتقال إلى البوابة الإلكترونية التي تتعلق بالوزارة

بعدها يلزم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الذي تم إرفاقه لهاتفك.

بعد ذلك يلزم النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

في النهاية سيظهر أمامك جميع الاسماء التي تخص المقبولين في الرعاية الاجتماعية، انقر عليها ومن ثم سيتم ظهور جميع الاسماء أمامك.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية العراقية

توجد جملة من الشروط التي من الضروري أن تتوفر بالأفراد، لكي يتم الموافقة عليهم في الرعاية الاجتماعية التي تكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أبرزها: