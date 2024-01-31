وصلت لـ 100 جنية عشان رمضان “الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير”

يتساءل الكثير من المواطنين في الفترات الأخيرة الماضية عن زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 لشهر فبراير , نظرا لما تشهده السلع التموينية في الفترات الأخيرة من زيادة كبيرة ، بسبب تدهور حالة الاقتصاد المصري بل والعالمي , وتدهور الجنيه المصري أمام الدولار حيث وصل الدولار ب 67 جنية وهذا السعر يمثل صدمة كبيرة للمواطنين والتجار حيث تم رفع الاسعار للضعف والثلاث بل والاربع اضعاف .

الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير

في الفترة الاخيرة انتشرت الكثير من الشائعات عن وجود زيادة في نصيب الفرد من التموين لشهر فبراير وتوجد فئة كبيرة من الاسر المصرية مستفيدة من الحصص التموينية التي توفرها الحكومة للمواطنين , وهذا وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوضيح بشأن هذه الزيادات ، وقالت الشائعات أن نصيب الفرد من التموين سيتضاعف أي يصل الى 100 جنية يستطيع المستحق بأخذ السلع التموينية الشراء به , وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه مجرد شائعات مغرضه , وأن نصيب الفرد من التموين في شهر فبراير كما هو محدد 50 جنيه , ويجب عليكم عدم الاستماع لمثل هذه الشائعات ، وأي أخبار أو أي زيادات سوف تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لها .

ويمكنكم الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير عن طريق الدخول الى موقع دعم مصر الرسمي ثم ادخال الارقام الخاصة بالبطاقة التموينية ثم ادخال جميع البيانات الخاصة بكم وفي النهاية ستظهر حصة كل فرد من التموين.