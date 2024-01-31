رسميًا “التأمينات الاجتماعية” تُعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

في ظل التطورات الأخيرة وتسارع البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” تزايدت استفسارات الناس حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 يبدو أن هذا الاهتمام المتزايد يأتي على خلفية تقديم وزارة المالية مبادرة تبكير صرف المرتبات للموظفين خلال شهر يناير 2024 نظرا لوجود أجازه في يوم 25 يناير.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

تعلن بفخر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر فبراير 2024 اعتبارا من يوم 1 فبراير المقبل وسيستمر الصرف لمدة 6 أيام متواصلة حتى يوم 6 فبراير يأتي هذا الإعلان في إطار التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمواطنين حيث يهدف القرار إلى منحهم مزيدا من الوقت لتلقي معاشاتهم بأريحية وذلك لتجنب الازدحام في مواقع الصرف المختلفة عبر مختلف وسائل الدفع يعكس هذا الإعلان التزام الهيئة بتقديم خدماتها بشكل مستدام وفعال مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ويساهم في تحقيق أقصى قدر من الراحة لهم.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير2024

تزداد المترقبات لموعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 حيث يتوقعون بشغف لمعرفة حقيقة تطبيق الزيادة الجديدة هذا الشهر وبموجب الإعلان الرسمي يبدأ صرف المعاشات اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير 2024 وتستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام يذكر أن الأماكن المخصصة لصرف المعاشات تشمل جميع فروع البنوك العاملة في مصر فضلا عن منافذ شركات فوري ومكاتب البريد كما يمكن للمستفيدين استخدام ماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.