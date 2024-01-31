مبروك عليك “شهر رمضان مليان خير” قيمة نصيب الفرد الرسمي على التموين 2024

يريد العديد من المصريين حاملي البطاقة التموينية معرفة قيمة نصيب الفرد الرسمي على التموين عام 2024 حيث انه تم صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 والتي تشمل ما يقرب من 32 سلعة غذائية يمكن صرفها على البطاقة التموينية لجميع المواطنين في المحافظات المصرية حيث انه تم منع صرف الأرز في هذه الفترة وفقا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على قيمة نصيب الفرد الرسمي على التموين 2024 تابعوا معي.

قيمة نصيب الفرد الرسمي على التموين 2024

يبلغ الآن نصيب الفرد الواحد المدون على البطاقة التموينية 50 جنيه شهريا يمكن صرف زجاجة زيت 800 ملم و 1 كيلو سكر شهريا حتى اربعة افراد اما عن الفرض الخامس فيتم صرف 25 جنيه شهريا له ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على قائمة تبين أسعار السلع التموينية لشهر يناير لعام 2024 :

يبلغ اليوم سعر كيلو السكر 12 جنيه و60 قرش.

سعر زجاجه زيت 800 مللي 30 جنيه.

سعر كيلو جرام من الدقيق 18 جنيه.

سعر كيس المكرونة 800 مللي 13 جنيه.

سعر كيس المكرونة 400 مل 6 جنيه ونص.

سعر الشاي الناعم الـ 40 جرام 5 جنيه.

سعر علبة الصلصة 300 جرام 8 جنيه.

سعر زجاجة الخل 900 مللي 6 جنيه.

سعر اللبن البودرة الـ 100 جرام 25 جنيه ونص.

سعر الفول المعبأ الـ 500 جرام 9 جنيه. سعر العدس المجروش الـ 500 جرام 21 جنيه.

تاريخ صرف التموين الجديد 2024

سوف يتم صرف سلع التموين الخاصة بشهر فبراير 2024، بتاريخ يوم الخميس الموافق 1 من فبراير بعد الإعلان عن زيادة نصيب الفرد.