فرحي صغارك.. تردد قناة وناسه نايل سات 2024 لمتابعة أناشيد الأطفال بشخصية “لولو”

لا نجد بيت عربي الآن خالي من الأطفال المغرمين بقناة وناسة للأطفال، والتي استطاعت الفترة الأخيرة أن تجذب عدد كبير من الأطفال بأناشيدها المميزة، والتي علمتهم الكثير من العادات السليمة والنصائح الصحيحة، ولهذا البحث قائم بشكل يومي عن تردد قناة وناسه نايل سات، بل وما زال البحث مستمر حتى وقتنا الحالي عن القناة، ولذا خصصنا تقرير اليوم للحديث عن تردد القناة وخطوات تنزيلها، كونوا.

تردد قناة وناسه نايل سات

يحتوي النايل سات على عدد لا حصر له من القنوات التي تقدم محتوى مميز للأطفال، وعلى رأس هذه القنوات هي وناسة للأطفال، والتي اشتهرت بشخصية لولو والتي يتم تقديم غالبية الأناشيد من خلالها، حيث محور الأغاني حول شخصية لولو، وبالنسبة للإحداثيات الخاصة بالقناة، فهي كما يلي:

تردد القناة: 11470 – 11559.

استقطاب عمودي.

الترميز 27500.

خطوات استقبال تردد قناة وناسه نايل سات 2024

حتى تتمكن عزيزي المتابع من مشاهدة كل الأناشيد التي تعرضها القناة على شاشتها، عليك أن تُثبت التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك، وتأتي طريقة الاستقبال على النحو التالي:

الدخول إلى لزر القائمة الموجود في الريموت بغض النظر عن نوع جهاز الاستقبال.

اختيار التركيب اليدوي ثم بعده إضافة قناة لجهاز الاستقبال.

أضف إحداثيات القناة المذكورة بالأعلى، ثم بحث.

انتظر لحظات قليلة حتى تجد القناة أمامك، فانقر عليها واحفظها على الجهاز.

بعد ذلك تنزل القناة على جهازك، وبنفس الخطوات السابقة يمكن تثبيت أي قناة على أي قمر صناعي وليس النايل سات فقط، ولكن عليك إدخال إحداثيات القناة بطريقة صحيحة.