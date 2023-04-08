أعرف من هو ضيف رامز جلال اليوم ح 17 على قنوات أم بي سي مصر 2023

يريد معرفة من هو ضيف رامز جلال اليوم أشخاص عدة ممن يقومون بمتابعة هذا البرنامج الذي يدعى ببرنامج رامز نيفر أند، ومن الجدير بالذكر أن رامز جلال يقوم بعمل برنامجًا جديدًا كل عام، وهذا البرنامج يشتمل على مقلب، يفعله بالضيوف، بالممثلين، وكذلك اللاعبين، وغيرهم، فقد اعتدنا على رامز جلال كل شهر رمضان يقوم بعمل برنامج جديد تحت مسمى جديد أيضًا.

من هو ضيف رامز جلال اليوم

قام رامز جلال بالإعلان بشأن من هو ضيف رامز جلال اليوم ، أن هذا الضيف سيكون مهم للغاية، وبفضله العديدء كما أن له شعبية ضخمة للغاية، ومن الجدير بالذكر أن برنامج رامز نيفر أند تم تصويره قبل ما يقرب من حوالي عدة أشهر، وذلك قبل أن يبدأ شهر رمضان الكريم، وذلك ليتم بثه بأفضل شكل ممكن، وعلى أكمل وجه

كذلك أن هذا برنامج تم تصويره بالرياض، كما أن التي تقدم البرنامج مذيعة لا تكون عربية، وهي مشهورة للغاية، هذا بجانب أن رامز هو الذي ينتقي المقلب الذي سيحدث بالضيوف الذين سيأتون للبرنامج، إذ أن البرنامج تلك السنة يشتمل على مقلبين، ولا يكون مقلب واحد، إذ أن أول مقلب يكون المطعم الطائر، في حين أن ثاني مقلب يكون الغسالة.

تردد قناة ام بي سي مصر 2023 الجديد

تستطيع مشاهدة برنامج رامز نيفر أند على قناة أن بي سي مصر، ولقد جاء تردد تلك القناة كالتالي: