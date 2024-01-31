خلال ساعات هتقبضوا.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الأخيرة وكيفية الاستعلام عن الراتب

خلال الفترة الأخيرة تم البحث عن موعد صرف معاشات شهر فبراير للعام الحالي نظرًا لأنه هناك عدد كبير يصل إلى حوالي 11 مليون مواطن، يستفيدون من المعاشات المقدمة من الدولة بجانب المعاشات والدعم الآخر مثل معاش تكافل وكرامة ومعاش كرامة وغيرها من المعاشات الأخرى.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات لكافة المواطنين المستفيدين من هذا الدعم، حيث أنه سوف يتم البدء في تنزيل المعاشات من يوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير لعام 2024، وبهذا القرار سوف يكون هذا المعاش رقم 2 الذي يتم صرفه للمواطنين في العام الجديد.

أماكن صرف المعاشات لشهر فبراير 2024

أتاحت الجهات المختصة العديد من الطرق والأماكن التي تتيح للمواطنين الحصول على المعاش الخاص بهم، وها هي أبرز الأماكن التي يمكنك صرف المعاش من خلالها كالآتي:

يمكنك صرف الدعم الخاص بك عن طريق أي منفذ من منافذ شركات فوري.

للحصول على المعاش قم بالذهاب إلى مكاتب البريد والتي تتواجد في كافة المدن.

هناك العديد من المعاشات التي يمكنك الحصول عليها من خلال ماكينات الصرف الآلي.

إذا كنت قريب من أي بنك يمكنك الدخول إليه والحصول على المعاش.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

يمكنك الآن الاستعلام عن المعاش الخاص بك بكل سهولة ومن المنزل عن طريق إتباع الخطوات التالية: